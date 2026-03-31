陸上養殖実験場(香川・宇多津町) 「食」を取り巻く社会課題を解決しようと、香川県丸亀市の化学品メーカーが新しい事業に取り組んでいます。 （記者リポート）「たくさんのエビが泳いでいます。このエビを育てている水槽、実はもともと壁材を開発していた施設にあるんです」 化学品や建築資材を扱う四国化成ホールディングスが、2023年から行っているシロアシエビの陸上養殖事業です。