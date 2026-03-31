◆センバツ最終日▽決勝智弁学園−大阪桐蔭（３１日・甲子園）第９８回センバツ高校野球の決勝が行われ、大阪桐蔭が１０年ぶり２度目の優勝を狙った智弁学園（奈良）を下し、春夏通算１０度目の甲子園優勝。近畿勢対決を制し、２２年以来、春は４年ぶり５度目の頂点となった。大阪桐蔭は甲子園初優勝した１９９１年夏から２０２２年春まで春夏の決勝で無傷の９連勝と無類の強さを見せてきたが、この日の決勝でもプロ注目左