［ボーイズリーグ］有望選手たちの進路紹介昨年の東日本報知オールスター（ＡＳ）戦の選抜チームメンバーや、全国など主要大会に出場した有望選手たちの行き先が出そろった。神奈川県、神奈川県央、山梨県、長野支部の各支部に所属する選手たちの進路を掲載する。◆主な選手の進路◆所属・選手名→進学先※◉は報知ＡＳ、★は世界大会、▲は鶴岡大会の出場メンバー。ＮＺはニュージーランド【神奈川県支部】麻生・◉佐