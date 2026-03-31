俳優のキム・ジョンヒョン、クム・セロクが出演する韓国ドラマ『タリミファミリー〜恋もお金もクリーンに！』（全36話）が、あす4月1日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週火〜金曜 後2：00〜）【動画】涙のブラック・ラブコメディ『タリミファミリー』予告同作は、お金持ちの息子とクリーニング店の末娘が家族を巻き込んで繰り広げる笑いと涙のブラック・ラブコメディー。2024年KBS演技大賞9冠に輝いた話題作