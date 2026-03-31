「選抜高校野球・決勝、智弁学園−大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）智弁学園は大阪桐蔭に敗れ、１６年選抜以来１０年ぶり２度目の優勝はならなかった。試合終了後、ナインは悔し涙に暮れた。今大会３完投、準決勝の中京大中京戦でも９回１３７球で完投したエース杉本真滉投手（３年）が先発。二回に先制を許し、三回にも２点を失ったが、大阪桐蔭打線から５回までに８奪三振を奪う力投をみせた。しかし、七回に杉本が３連打