テレビ朝日の定例会見が31日、東京・六本木の同局で行われた。27日に有明に開業した複合型エンターテインメント施設、東京ドリームパーク（TDP）は、4日間で4万人を超える来場者を記録したという。通常はスーツで出席する西新社長は、TDPのロゴ入りジャンパーを着用し「それくらい気合が入っています」と笑みを見せた。開業セレモニー、週末の活況を見て、西社長は「6年間の準備期間を要しましたが開業しましたが、無事に開業でき