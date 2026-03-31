お笑いコンビ「オダウエダ」の公式SNSが31日に更新され、3月1日から1カ月間休養していた小田結希（30）が、4月1日から仕事復帰することを発表した。コンビの公式Xに「スプリングフェア終了のお知らせ」と題した文書が掲載され、「オダウエダ小田は1か月休養を頂いてましたが4月1日からお仕事に復帰します！」と発表した。休養中の過ごし方について「お休みするにあたって身近な人とすごく話し合いました。ドラゴンボールを観