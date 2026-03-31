オリエンタルラジオ藤森慎吾（43）が30日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。共演者にかつての交際相手の名前を出され、謝罪された。パートナー的なスタッフに出会う秘訣（ひけつ）を聞かれたテレビプロデューサー佐久間宣行氏は「見せたい自分が先にある人はディレクターがどうこうじゃない。（キングコング）西野くんもそうだし、あっちゃん（オリエンタルラジオ中田）もそうだし。女性タレン