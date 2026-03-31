SixTONESジェシー（29）が31日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。ラストツアー中の嵐について語った。番組では東京・文京区の水道橋駅前と中継を結んだ。この日は風が強く、同局吉村恵里子アナウンサーが「桜の木も揺れていますね」などと伝えた。また中継場所は東京ドームの側で、4月1、2日の2日間は同所で嵐がコンサートを開催する。すでにこの日からグッズ販売が行われており、吉村アナは「世代問わず男女問