ブラッシングが大嫌いな猫が見せた“怒りの表情”がSNSで注目を集めています。【写真】怒りの声をあげる猫さん「スリッカーブラシ大嫌い猫、ブラッシングされてブチ切れたのちにこの“絶許”な表情」そんなコメントとともに投稿された写真には、まるで「絶対に許さない」と言わんばかりの険しい顔をした猫の姿が写っています。投稿したのは、Xユーザーの「まそっぷ」さん（@kmnrid_w）。写真に写るのは、愛猫のいざなくん（4歳・オ