「ES MODELLISTA PROTOTYPE」が示す新しいラグジュアリーとはレクサス「ES」は、ブランドの中核モデルとして長くラインアップされつづけているミドルセダンであり、快適性や静粛性を重視したラグジュアリー志向のモデルとして、世界各国で販売されています。8代目となる新型ESは、2025年04月に開催された上海モーターショーで世界初公開されたモデルで、日本市場では2026年春頃の発売が予定されています。【画像】超カッコいい