私はショウコ。2歳で重度の車酔いになってしまった娘のミユ（現在3歳）。夫のノボルとよく相談したうえで、わが家の移動手段は自転車や電車となりました。しかし義母はまったく理解を示してくれません。会うたび「車に乗れないなんて可哀想に」「慣れさせないからよ」と私を責めるような言葉をぶつけてくるのです。ノボルの前では言わず、私とふたりのときだけ「甘やかしている」と執拗に指摘してくる義母。ミユの体質を理解しよう