【これは２０２５年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※２０２５年７月２９日掲載内容】 【画像】山形大学が発見した地上絵の数々 ナスカの地上絵を調べている山形大学の研究グループが、新たに２４８点の地上絵を発見したと発表しました。 ナスカの地上絵は南米ペルーの乾燥したナスカ台地に描かれた巨大な線画の総称です。 山形大学では２００４年から坂井正人教授を中心に地上絵の研究を続けていて、