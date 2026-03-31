〜 全国「ＩＰＯ意向企業」業績動向調査 〜東京商工リサーチ（TSR）が保有する企業データベースから、IPO（新規株式公開）の予定や意向がある企業が、全国で2,667社あることがわかった。前回調査（2022年3月、1,857社）から810社増加した。IPO意向のある企業は、コロナ禍後の景気回復を追い風に2期連続で増収増益を達成したが、業歴10年未満が4割（40.4％）と新興企業が多い。このため、初期投資などの負担が重く、直近決算の