テレビ朝日アナウンサーで「報道ステーション」のメインキャスターを務める安藤萌々が自身のインスタグラムを更新。「久しぶりのゴルフ日記」と記すと、「今月の頭、厳しい寒さと暴風の中でゴルフ部コンペ」に参加したことを投稿した。【動画】今年最初のバーディも奪取！ 安藤萌々の華麗な？ドライバーショットスコアは「前半44、風に煽られながらなんとかボギペを切り、後半は40今年初バーディも来ました」。トータルスコアは84