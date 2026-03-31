国内男子ツアーの大改革が動き出す。国内男子ツアーを管理・統括する「日本ゴルフツアー機構」（以下、JGTO）は日系投資ファンドの日本産業推進機構（NSSK）の支援を受けて、ツアー運営および事業展開を担う営利団体「株式会社ジャパン・プロゴルフツアー」（以下、J-Tour）を設立した。2027年から本格始動となるが、NSSKの代表取締役社長の津坂純氏の狙いや想いを聞いた。◇〈写真〉右ヒザが“原点回帰”！石川遼の最新スイング