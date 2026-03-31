PGAツアー「テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン」を5打差の圧勝で飾ったゲーリー・ウッドランド。開頭手術を経て復活した41歳のベテランが、若手の専売特許と思われがちな「ヘッドスピード」でも“ツアー最速”となっている。【画像】10Kドライバー『OPTM MAX-K』を構えた顔一般的な選手は30代後半から飛距離よりもマネジメントへとシフトする。しかし、2023年に脳腫瘍の摘出手術という壮絶な経験をした男のスピードはな