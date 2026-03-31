テレビ朝日は３１日、東京・六本木の同局で定例会見を開いた。米動画配信大手のＮｅｔｆｌｉｘが日本国内での独占配信権を得たことで地上波中継がなかった、野球国別対抗戦のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に対して、西新社長は「視聴者センターには『キー局で協力して放送できないのか』『ＡＢＥＭＡの配信と連携をしてほしい』という声が一番多かった」と説明した。これまで５大会にわたってＷＢＣを中継し