◇第98回選抜高校野球大会大阪桐蔭7―3智弁学園（2026年3月31日甲子園）智弁学園、智辯和歌山を率いて甲子園歴代2位の68勝を誇る名将・高嶋仁氏（79）が「センバツLIVE！」で決勝戦の解説を行った。4点を追う9回はイニングの最初から智弁学園アルプス席では魔曲「ジョックロック」が流れ始めた。球場の空気を変える魔曲。かつてジョックロックをバックに数々の逆転劇を生んできた高嶋氏は、この曲についてまさかの解