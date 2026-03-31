◇インターリーグダイヤモンドバックス9─6タイガース（2026年3月30日フェニックス）ダイヤモンドバックスのマイク・ソロカ投手（28）が30日（日本時間31日）、本拠でのタイガース戦に先発。5回に3者連続3球三振の「イマキュレートイニング」を達成するなど、5回4安打無失点10奪三振の快投で今季初勝利を挙げた。3回に2本の安打で1死二、三塁のピンチを背負ったが、グリーンを見逃し三振に仕留めると、トーケルソンを空