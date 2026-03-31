「選抜高校野球・決勝、智弁学園−大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）大阪桐蔭が４年ぶり５度目のセンバツ制覇を達成した。２年生左腕の川本晴大投手が毎回の１５奪三振、１５０球の熱投で九回完投だ。最後のアウトを三振で奪うと自然とガッツポーズが出た。決勝での１５奪三振は第３９回大会の津久見・吉良に次ぐ歴代２位タイの数字だ。初回から３者連続三振を奪うなど序盤から三振を積み上げ、失点したイニングも最少失点