■MLBブルージェイズ 5ー14 ロッキーズ（日本時間31日、ロジャースセンター）オリオールズからロッキーズに移籍した菅野智之（36）が敵地のブルージェイズ戦で今季初登板。4回2/3（72球）を投げて、2安打2四球、4奪三振の1失点でマウンドを降りた。元巨人で10年ともにプレーした岡本和真（29）との対戦も実現。第1打席で空振り三振、第2打席では四球だった。試合後「いいピッチングができた」と振り返った菅野は、岡本との対戦に