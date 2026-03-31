◇第98回選抜高校野球大会第11日決勝智弁学園―大阪桐蔭（2026年3月31日甲子園）第98回選抜高校野球大会の決勝戦が31日に行われ、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）を7―3で下し、春夏通算10度目の優勝を飾った。今大会では両軍が攻撃時に、地元にゆかりのあるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のメーンテーマを吹奏楽部が演奏した。奈良県大和郡山市は、郡山城主だった豊臣秀長ゆかりの地。秀長の誕生