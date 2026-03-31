アメリカとイスラエルによるイラン攻撃から1か月が経ちました。原油や石油など、日本への影響はどうなるのでしょうか。【写真で見る】原油高でリフォーム工事に欠かせない「シンナー」の原料「ナフサ」も「1バレル5〜10ドル程度押し上げる要因に」フーシ派参戦で井上貴博キャスター:原油先物価格の推移から見ていきます。【WTI原油先物価格 さらに上昇】2月27日:67ドル（終値）3月20日:98ドル（終値）3月23日:84ドル（一時）3