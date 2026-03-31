新年度が始まる4月1日、五輪で活躍するアスリートや期待のホープたちが進学や就職で新たな門出を迎えた。レスリング女子で2024年パリ五輪金メダリストの藤波朱理は、日体大から半導体などを扱うレスターに入社。陸上では女子800メートルで日本記録を持つ久保凜が東大阪大敬愛高を卒業して積水化学入りし、クラブチームの「TWOLAPS」で鍛錬を積み、28年ロサンゼルス五輪を目指す。男子マラソンで日本歴代10位のタイムを持つ黒