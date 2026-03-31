津地検は31日、三重県伊賀市内で2月にマイカーを運転中、道路脇のガードレールに接触したが警察に連絡しなかったとして、道交法違反（事故不申告）の疑いで書類送検されていた同市の稲森稔尚市長（42）を起訴猶予処分とした。地検は「諸般の事情を総合的に考慮した」としている。稲森氏は「真摯に受け止める。法令順守の徹底に全力を尽くす」とのコメントを出した。