名古屋・栄を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＫＥ４８の鎌田菜月が３１日、自身初となる児童書「水族館の達人に聞いてみた〜ぜったいに行きたくなる３７の発見〜」を６月２６日に発売すると発表した。海や川の近くに限らずさまざまな場所にあり、季節や天候を問わず楽しめる水族館。鎌田は、ＳＫＥ４８の中で水族館好きメンバーで知られる。本書は、海遊館やすみだ水族館などの立ち上げや運営に携わり、京都水族館では館