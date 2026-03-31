お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一が、３１日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。かっこよくいるための?対策?を語った。お笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也によると「小杉さんはかっこいいおじさんになるの諦めてるっぽい」。「小杉さんってめっちゃ昔、イケメンだった。で、今なぜかこうなってる」と顔をしかめた。嶋佐は「僕らもこれから４０代を迎えるにあたって（行く先は）２つだと思ってる。