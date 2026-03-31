【モデルプレス＝2026/03/31】タレントの松嶋尚美が3月30日、自身のInstagramを更新。長男の珠丸（じゅまる）くんの顔出しショットを公開した。【写真】54歳タレント「大人ぽくなってる」イケメン長男の“パンチくん”顔真似ショット◆松嶋尚美、息子の顔出しショット披露松嶋は「今日はララ（長女・空詩さん）は友達と遊園地に行ったから、私とジュマ（珠丸くんの愛称）で買い物へ」と報告。「ララのクローゼットがガタガタで引き