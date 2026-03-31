【モデルプレス＝2026/03/31】乃木坂46の井上和が、3月31日までに自身のInstagramを更新。スリットが入った衣装姿を公開した。【写真】21歳乃木坂46人気メンバー「破壊力すごい」美脚輝くスリットスカート姿◆井上和、美脚のぞくスリット入り衣装姿披露3月30日に生放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！春フェス4時間スペシャル」（よる7時〜）にグループで出演した井上は「『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』初披露でした