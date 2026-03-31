【モデルプレス＝2026/03/31】櫻坂46の藤吉夏鈴が3月30日、自身のInstagramを更新。「ViVi」（講談社）5月号のオフショットを披露した。【写真】24歳櫻坂美女「美しさの暴力」美脚透けるレースタイツ姿◆藤吉夏鈴、ガーリー衣装姿披露藤吉は雑誌「ViVi」の衣装姿を公開。ガーリーなミニスカートにレザージャケットを合わせた甘辛ミックスコーディネートで、レースのタイツを履いた美しい脚が際立っている。◆藤吉夏鈴の投稿が話題