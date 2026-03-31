【吉井理人の野球術 season3】#3【前回を読む】先発投手の調整はライブBPだけでは不十分 他球団相手に15イニングは投げる必要があると思う根拠2024年、沖縄の糸満キャンプでのことだ。昼休憩の最中、グラウンドでは藤原恭大（25）がランチ特打を行っていた。バックネット裏の控室からガラス越しに見ていると、打つときにタイミングがまったく合っていない。上げた右足と一緒に、体も前に突っ込んでしまう。ボールを正確にとら