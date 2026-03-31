JR高松駅31日午前9時40分ごろ 強風や大雨が予想されたため、JR四国は31日、瀬戸大橋線の計画運休を実施していましたが、運転再開の見込みを発表しました。 「特急しおかぜ」の下り（岡山⇒四国）は、17号（午後3時35分岡山発～午後4時9分宇多津着）まで運休し、それ以降の便は再開見込みです。上り（四国⇒岡山）は、18号（午後2時35分宇多津発～午後3時11分岡山着）まで運休し、それ以降の便は再開見込みで