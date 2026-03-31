3月25日に放送された「有吉の壁 2時間生放送SP」（日本テレビ系）で、お笑い芸人・もう中学生（43）がタレントの恵理（32）との結婚を発表した。この報告にSNS上では《まじかよ、おめでとう》《びっくり！お幸せに》など、驚きつつも祝福する声があふれ、もう中学生のXにはエハラマサヒロやくまだまさしや、スリムクラブ内間に加藤夏希など芸能人から結婚を祝うポストも相次いでいる。【もっと読む】「もう中学生」は有吉弘行の