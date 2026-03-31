日本時間１５時００分に英ネーションワイド住宅価格指数（3月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）、経常収支（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ネーションワイド住宅価格指数（3月）15:00 予想0.1%前回0.3%（前月比) 予想0.9%前回1.0%（前年比) 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）15:00 予想0.1%前回0.1%（前期比) 予想1.0%前回