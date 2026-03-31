日本時間１５時００分に独小売売上高（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（2月）15:00 予想0.2%前回-1.0%（-0.9%から修正）（前月比) 予想1.0%前回0.9%（0.7%から修正）（前年比)