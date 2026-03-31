佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ＜2025年3月30日（月）（日本時間31日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞ 最後まで、あと1本が出なかった...開幕戦から3連勝を飾ったドジャースはこの日からアメリカン・リーグ中地区の昨季王者であるガーディアンズと対戦。 試合は白熱した投手戦になるも、中盤で突き放したガーディ