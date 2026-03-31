ルールは増えている。だが、それが行動に結びついているかは別問題だ。理解したつもりのままハンドルを握る。その曖昧さが、交通の現場に静かに広がっている。三井住友海上火災保険株式会社が２０２６年３月１３日〜１６日に実施したインターネット調査（自転車事故率上位１０都府県のドライバー２０〜６０代、１，０００人）によると、４月１日に施行される改正道路交通法について「知っている」と答えた人は７５．４％に達し