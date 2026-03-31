日本将棋連盟が今年１月に設置した「公式戦番勝負対局規定検討委員会」の伊丹俊彦委員長（日本将棋連盟非常勤理事、弁護士）が３１日、都内で中間報告を行った。昨年１２月、福間香奈女流五冠が「対局の日程と出産予定日の前後計１４週の期間が一部でも重なる場合、対局者が変更される」という規定をめぐり要望書を提出。連盟は規定を削除後に委員会の設立を発表し、今年１月に発足した。妊娠・出産によりタイトル戦の日程調