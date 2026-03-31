俳優の三嶋健太（32）が3月31日、自身のXを更新。所属事務所を円満退所することを報告した。【写真】『仮面ライダーゼッツ』に富士見鉄也役で出演する三嶋健太Xで三嶋は「ご報告です。本日2026年3月31日をもって、所属しておりましたABPinc.を、体制変更に伴い円満に退所する運びとなりました」と伝え、「約10年間、右も左も分からない頃から支えていただき、多くの経験と学びをいただいたことに、心より感謝しております」と