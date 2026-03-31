お笑いコンビ「ニューヨーク」が31日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。嶋佐和也（39）が株価の急落を嘆く場面があった。嶋佐はCM明けのテロップで「昨年10キロの銀塊を購入」と紹介され、「急に何を抜かしてるんですか」と動揺した。それでも「買いましたよ」「投資なんで時代はね」と話し、「銀はちょっとね、上がりまして」と打ち明けた。一方で「個別株はマイナスでね。ヤバい