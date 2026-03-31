中国の商業宇宙企業CAS Space（中科宇航）は日本時間2026年3月30日20時、酒泉衛星発射センターから新型ロケット「Kinetica 2（力箭2号）」を打ち上げ、初飛行を成功裏に終えたと発表しました。搭載されていた試験宇宙船や技術実証衛星など3機のペイロードは、いずれも所定の軌道へ投入されたと報じられています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Kinetica 2（初飛行）・ロケット：Kinetica 2（力箭2号）・打