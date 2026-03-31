第９８回選抜高校野球大会決勝の３１日、智弁学園のアルプス席では、野球部員の２年生・大谷悠晟選手が角谷哲人主将のプレーに熱い視線を送った。同じ捕手として練習を共にすることが多く、大谷選手にとって角谷主将は「お手本にしたい選手」。守備練習中に野手の返球がそれれば、「しっかり相手の胸に投げきれ」と強く指摘する一方、自分にも厳しく、消灯時間の前までバットを振り続けていたという。全体練習後には、漫画「