「ドジャース２−４ガーディアンズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で５回途中１失点の佐々木朗希投手について合格点を与えた。「きょうは攻める姿勢がずっとよかった」と目を細め、「本当に大きな一歩になる」と語った。序盤から制球が安定した。ＯＰ戦で見せたコーナーを突いてボールが重なる悪循環はなかった。「全体的にまとまりはあったと思う。外れたボールも悪いミスではな