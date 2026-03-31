新潟市で31日朝、店舗兼住宅を焼く火事があり焼け跡から2人の遺体が見つかりました。午前7時半ごろ、新潟市秋葉区の鉄筋コンクリート造り1部4階建ての店舗兼住宅で「火が出ている」と目撃した人から警察に通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、建物3階の住居部分から身元不明の男女2人の遺体が見つかりました。この家には平山順子さんと2人の息子の合わせて3人が暮らしていましたが、火事のあと平山さんと次男