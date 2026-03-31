タレント恵俊彰（61）が31日、司会を務めるTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。桜について伝える気象予報士の森朗氏にツッコミを入れた。気象コーナーで、森氏は今週の土日の天気を予想。「土曜日は西は雨ですね。お昼頃関東に一部（雨雲が）かかってきますが、ちょっと穴が開く。土曜の日中は大丈夫かもしれませんね。日曜日には（雨雲は）抜けていきますから、土日は雨は降りますけど意外と短時間で済むんじゃな