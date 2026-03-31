【「taskey STUDIO」新作マンガ】 3月より連載スタート 【拡大画像へ】 taskeyは、3月より同社の展開するオリジナルレーベル「少年ブレイブ」「comic 恋とカシス」「comic フローリア」から新作マンガ5作品の連載を開始した。 連載開始されたのは、「鬼ヶ瀬部長は心の声で溺愛中！？」、「プロポーズは復讐のあとで～最上階の御曹司は落ちた花嫁に愛を誓う