王子ホールディングスが反発。岡三証券は３０日、同社株のレーティングを３段階で最上位の「強気」を継続するとともに、目標株価を９７０円から１０２０円に引き上げた。２７年３月期は段ボール原紙などの値上げ効果が本格的に発現することが見込めることや、構造改革効果の顕在化やパルプ市況の回復も寄与するとみており、足もとのエネルギー価格の上昇をカバーすると予想している。同証券では２