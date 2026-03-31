AIボイスレコーダー「Plaud」シリーズが、3月31日から4月6日まで開催される「Amazon 新生活セール Final」にて最大20%OFFの特別価格で販売されることが発表された。 【画像あり】商品ビジュアル・『プロジェクト・ヘイル・メアリー』コラボステッカー 『Plaud Note Pro』が通常価格3万800円のところ10%OFFの2万7720円（税込）、『Plaud Note』が通常価格2万7500円のところ20%OFFの2万20