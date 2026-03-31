午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８９９、値下がり銘柄数は６２６、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位にサービス、保険、繊維、不動産など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉱業、卸売など。 出所：MINKABU PRESS